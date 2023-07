Amichevoli a Castel di Sangro, prezzi ribassati rispetto al 2022: Curve a meno della metà

Il Napoli ha ufficializzato quattro amichevoli per il ritiro di Castel di Sangro.

Il Napoli ha ufficializzato quattro amichevoli per il ritiro di Castel di Sangro. Sono stati comunicati anche i prezzi per le gare in programma tutte alle 18.30, inferiori rispetto alle amichevoli della passata stagione. La Tribuna costa 40 euro (25€ gli Under 14), i Distinti 25 euro (14€ gli Under 14) e le Curve 14 euro. Costi ridotti rispetto al ritiro dell'anno scorso (tranne per la tribuna) dove per le gare contro Adana, Maiorca, Girona ed Espanyol i tifosi pagarono per Distinti e Curve 30 euro. Un altro bel segnale del club azzurro nei confronti dei propri sostenitori. La vendita dei tagliandi, per ogni singolo evento, avrà inizio Martedì 25 luglio 2023 alle ore 10.00. Di seguito il programma completo.

Sabato 29 Luglio alle ore 18:30 Napoli-Hatayspor

Mercoledì 2 Agosto alle ore 18:30 Napoli-Girona Futbol Club

Domenica 6 Agosto alle ore 18:30 Napoli-FC Augsburg

Venerdì 11 Agosto alle ore 18:30 Napoli-Apollon Limassol