Boom di richieste per vedere Kvara: Georgia al lavoro per aumentare voli diretti per Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il super impatto di Khvicha Kvaratskhelia ha reso sempre più forte ed intenso il legame tra il Napoli e la Georgia. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, l’Unione degli aeroporti georgiani è in trattativa affinché possano essere introdotti voli diretti per Napoli. Le richieste di volo in direzione Napoli sono aumentate a dismisura e il capoluogo campano è diventato una delle destinazioni prioritarie.