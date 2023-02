Da Cremona: tanti tifosi ospiti presenti al Maradona, il dato dei biglietti già acquistati

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Cremonese, match in programma domenica sera al Maradona alle 20:30.

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Cremonese, match in programma domenica sera al Maradona alle 20:30. E ci saranno anche diversi supporters lombardi presenti: a due giorni dalla chiusura, infatti, sono 288 i biglietti acquistati dai tifosi grigiorossi per il Settore Ospiti del Maradona. A riportarlo è Cuoregrigiorosso.com.