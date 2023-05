FOTO - Vergogna a Mondragone: striscione choc con Anna Frank in maglia azzurra

L'odio sportivo dopo il trionfo del Napoli sta portando ad una serie di episodi incredibilmente vergognosi.

L'odio sportivo dopo il trionfo del Napoli sta portando ad una serie di episodi incredibilmente vergognosi. Prima le aggressioni a semplici ragazzi con bandierine tra Roma, Varese e non solo ed oggi uno striscione nauseante a Mondragone, provincia di Caserta, con Anna Frank, la ragazzina tedesca ebrea divenuta simbolo della Shoah per il suo diario, raffigurata in maglia azzurra per offendere i napoletani e con uno striscione per rimarcarlo: "Sei napoletana, noi no". Sui social l'immagine è purtroppo diventata subito virale, seppur chiaramente per sottolinearne l'enorme disgusto.

L'immagine ovviamente non rappresenta certo Mondragone - di cui tra l'altro abbiamo postato in questi giorni bellissimi scatti per i preparativi per la festa Scudetto - ma soltanto l'abissale ignoranza di pochissimi individui spregevoli.