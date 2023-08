Garcia nel finale ricorre a due giovanissimi: 85' positivi per Elmas ed Olivera

Rudi Garcia ricorre a tutti gli effetti in panchina.

TuttoNapoli.net

Rudi Garcia ricorre a tutti gli effetti in panchina. Il tecnico del Napoli al 39' lancia in campo anche i Primavera Lorenzo Russo e Edward Obaretin, entrati a posto di Elmas ed Olivera, anche per gestire il minutaggio di questi ultimi ed evitare altri sovraccarichi.