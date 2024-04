SportMediaset - Euro 2024, richiesta approvata dall'UEFA: si va verso le 26 convocazioni

La richiesta di molti ct delle Nazionali presenti a Euro 2024 di lasciare a 26 il numero di calciatori convocabili.

La richiesta di molti ct delle Nazionali presenti a Euro 2024 di lasciare a 26 il numero di calciatori convocabili è stata approvata e dopo la firma dell'esecutivo Uefa sarà annunciata ufficialmente, a rivelarlo è SportMediaset.it. Tra le motivazioni portate avanti da Spalletti e colleghi c'era la necessità di salvaguardare la salute dei calciatori in vista dei calendari sempre più pieni di partite, mentre tra chi ha votato contro il problema principale era legato alla gestione di un gruppo più largo di persone con rispettivo aumento di oneri finanziari. La richiesta però è stata approvata e sarà resa ufficiale dalla Uefa.

A questo punto anche per Luciano Spalletti si aprono tre slot in più rispetto al previsto e le porte di Coverciano prima e della Germania poi saranno spalancate per tre calciatori in più. Per il ct e lo staff della Nazionale saranno settimane di ragionamenti tecnico-tattici, mentre per quei giocatori in bilico una opportunità per dare tutto nel finale di campionato.