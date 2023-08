Problemi per Politano, ma non è uno stop muscolare: Sky rassicura sulle sue condizioni

L'esterno del Napoli è rimasto a terra chiedendo subito il cambio, ma non dovrebbe trattarsi dell'ennesimo problema muscolare.

