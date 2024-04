Retroscena ADL: non ha promesso nessun premio alla squadra per l'Europa League

Il discorso è durato circa mezz'ora e il presidente ha chiesto a tutti i giocatori di dare il massimo nelle ultime otto partite

Nessun premio Europa League alla squadra in caso di raggiungimento dell'obiettivo. Aurelio De Laurentiis ha fatto leva sull'orgoglio del gruppo nella sua visita di ieri al Konami Training Center di Castel Volturno, stando a quanto riferito dalla redazione di Radio Marte.

Il discorso è durato circa mezz'ora e il presidente ha chiesto a tutti i giocatori di dare il massimo nelle ultime otto partite. Il presidente azzurro si è rivolto anche chi andrà via in estate: chiudere bene il campionato può rappresentare una vetrina importante in attesa di offerte sul mercato.