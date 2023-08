UFFICIALE - Respinto il ricorso della Reggina, sarà il Brescia a disputare la Serie B

Adesso è ufficiale, Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Reggina.

Adesso è ufficiale, Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Reggina. Il club amaranto non disputerà quindi il campionato di Serie B, l'ultima squadra del campionato cadetto sarà il Brescia. Per effetto di questa sentenza, la Casertana viene ripescata in Serie C.