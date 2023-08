-14 al Frosinone, Garcia con dieci azzurri fuori uso: ecco l'emergenza da far rientrare

Giorni complessi a Castel di Sangro. Rudi Garcia scopre di avere una decina di calciatori fuori uso e un’emergenza con la quale confrontarsi

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorni complessi a Castel di Sangro, non solo per l'infortunio muscolare ad Anguissa. Rudi Garcia scopre di avere una decina di calciatori fuori uso e un’emergenza con la quale confrontarsi, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport: "In cinque sene stanno in piscina (e sono Demme, Lobotka, Kvara, Juan Jesus e Saco); altri quattro stanno in palestra (Osi, Mario Rui, Olivera e Zedadka); Gollini, per non farsi mancare nulla, è rimasto a Rivisondoli in albergo con l’influenza e Gaetano ha svolto il personalizzato.

14 giorni esatti del debutto di Frosinone, una finestra sufficiente per avere la speranza di recuperare un po’ di calciatori: "Lobotka ha appena ricominciato a giochicchiare, l’ha fatto con il Girona, e non induce all’ansia; Kvara deve fronteggiare la contusione al ginocchio sinistro, che con il Girona gli ha rovinato la giornata; Olivera è affaticato".