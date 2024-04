Al Maradona arriva Dybala, il retroscena: poteva giocare Napoli-Roma con la maglia azzurra

Dybala il sogno che accendeva i tifosi del Napoli ma andò alla Roma, Kvara la sorpresa mentre nasceva il gruppo del terzo scudetto.

Napoli-Roma sarà, quindi, una partita di duelli. Non ci saranno solo quelli che determinerà il campo come per esempio il lavoro di Rrahmani e Juan Jesus su Lukaku ma anche la “sfida nella sfida” tra gli uomini-chiave. Tra questi senza dubbio Paulo Dybala e Khvicha Kvaratskhelia.

L’incrocio tra Dybala e Kvaratskhelia è molto stuzzicante, inoltre nelle notti dell’estate 2022 si è tinto d’azzurro. Dybala il sogno che accendeva i tifosi del Napoli ma andò alla Roma, Kvara la sorpresa mentre nasceva il gruppo del terzo scudetto. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.