C'è Kvara ma non solo: Calzona pensa ad altri due cambi per il Monza

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvaratskhelia e Ngonge, rispettivamente reduci da una contrattura all’adduttore sinistro e da un trauma contusivo alla coscia sinistra, hanno lavorato parzialmente in gruppo nell'ultimo allenamento e sembrano recuperabili. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"A Monza, insomma, ci saranno. E anzi Kvara giocherà dal primo minuto nel tridente insieme con Osimhen e Politano. Possibili anche i ritorni dall’inizio di Olivera e Zielinski al posto di Mario Rui e Traore, ma tutto sommato c’è ancora qualche giorno a disposizione per scrivere la formazione che dovrà provare a mettere un po’ di ordine, contro un avversario che proprio agevole non è. Gioca bene, il Monza di Raffaele Palladino. E rispetto al Napoli, ottavo in classifica con 45 punti e fuori dalla zona Europa, è indietro di appena tre passi (42). Una specie di scontro diretto, quello in programma domenica".