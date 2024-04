Gazzetta - Perché ADL vuole Montella? Ha portato la Turchia di Calhanoglu agli Europei come primi

De Laurentiis pensa a una sorpresa per la panchina del Napoli. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

De Laurentiis pensa a una sorpresa per la panchina del Napoli. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si è riaccesa la scintilla per Vincenzo Montella, capace di riscrivere la storia della Turchia da quando è stato scelto per allenare la nazionale: Montella ha portato Calhanoglu e compagni a qualificarsi all’Europeo da primi nel girone davanti alla Croazia. E di recente ha fatto il colpo in amichevole in casa della Germania, vittoria che ha lusingato un Paese intero