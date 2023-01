Tuttosport trema: "C'è ancora il processo stipendi: si rischia un'altra penalizzazione!"

Il tutto, ovviamente, al saldo dell'esito del ricorso (che va considerato scontato) al Collegio di Garanzia del CONI per la sentenza di ieri.

I guai, per la Juve, potrebbero non essere finiti qui. Perché lo scorso 29 novembre - ricorda l'edizione odierna di Tuttosport - la Corte della FIGC aveva aperto un altro filone dell'indagine, quello inerente la cosiddetta "manovra stipendi", sul quale la giustizia sportiva deve ancora esprimersi. Ciò comporta, ovviamente, il rischio di altri punti di penalizzazione a carico della squadra, già in questa stagione. Il tutto, ovviamente, al saldo dell'esito del ricorso (che va considerato scontato) al Collegio di Garanzia del CONI per la sentenza di ieri.