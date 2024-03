Il Barça vuole Lobotka, ma ADL non aprirà una trattativa per una cifra più bassa di questa

Stanislav Lobotka al Barcellona? Difficile. L'interesse c'è, ma c'è anche quello di Aurelio De Laurentiis di trattenerlo.

Stanislav Lobotka al Barcellona? Difficile. L'interesse c'è, ma c'è anche quello di Aurelio De Laurentiis di trattenerlo. O, al massimo, di non cederlo se non per una determinata cifra. Quale? Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Difficile, a ogni modo, che De Laurentiis apra una trattativa per meno di 30 milioni di euro.

Il valore di Lobotka è cresciuto da quando è arrivato in azzurro e ci sono da considerare altri due fattori. Il primo è l’età: compirà trent’anni a novembre. Il secondo è un contratto piuttosto vincolante, con scadenza nel 2027 e un’opzione unilaterale in favore della società per prolungare di un altro anno. Quindi il presidente può contare, almeno per quest’estate, su una posizione molto forte nella negoziazione".