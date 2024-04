Il Napoli sa già che perderà quattro pezzi: la stagione dei paradossi

Sul Corriere dello Sport si scrive del paradossale momento di casa Napoli e di un ultima parte di campionato da provare a chiudere al meglio

La rincorsa all’Europa che resta - League o Conference - ricomincerà per l’ennesima volta domenica, a Monza. Sul Corriere dello Sport si scrive del paradossale momento di casa Napoli e di un ultima parte di campionato da provare a chiudere al meglio: "La stagione dei paradossi sta andando in archivio, ma il clima quasi fantasma in cui s’è ritrovata la squadra nell’ultimo periodo andava acchiappato, neutralizzato, riempito di energia positiva.

L’allenatore non resterà come il (grande) centravanti e uno dei centrocampisti migliori, il direttore sportivo sa già che il club ha preso un altro collega e aspetta, e se vogliamo finanche il centro sportivo dove si allena la squadra è in scadenza. Un’iperbole, per carità, ma forse rende bene l’idea di quanto il futuro, all’improvviso, abbia fagocitato il presente.