Lo scouting in missione in Olanda: oggi assisteranno a Feyenoord-Ajax, i talenti nel mirino

Il Mattino di oggi spiega i dettagli della missione olandese per gli uomini dello scouting di Maurizio Micheli, destinato a restare nell’area sportiva con l’arrivo del ds Giovanni Manna dalla Juventus: oggi saranno a Rotterdam per assistere al match tra Feyenoord e Ajax. Osservati speciali: l’attaccante Gimenez e il difensore centrale Hancko. Osservati, forse, è poco: sono nel mirino del Napoli ormai da settimane, per raccogliere l’eredità di Osimhen e di... Kim. Hancko - 27 anni - ha proprie le caratteristiche per rimpiazzare, sia pure con un anno di ritardo il coreano passato al Bayern di Monaco.

David Hancko è uno dei pupilli di Ciccio Calzona e di Marek Hamsik nella nazionale slovacca: e proprio l’ex capitano azzurro ha anche fatto da intermediario con il difensore in questa sosta di marzo. De Laurentiis ha chiesto informazioni sul difensore e il tecnico azzurro lo ha rassicurato: non solo sarebbe contento di venire in serie A ma è anche pronto. Mancino, 188 centimetri di muscoli e personalità, ha anche una discreta attitudine a fare gol. Il prezzo, ovviamente, rispetto a un anno fa, è lievitato: ci vogliono almeno 20 milioni. Ma con gli addii, scontati, di Natan e Juan Jesus, Hancko potrebbe essere davvero il primo colpo della ricostruzione azzurra. Con il beneplacito di Hamsik e di Calzona.