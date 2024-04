Moggi su Manna: "ADL fa un favore a Giuntoli, rischioso fraternizzare"

Sulle pagine di Libero, Luciano Moggi analizza l'attualità del calcio italiano.

© foto di Simone Calabrese

"Scambio di dirigenti. Quanta confusione sulla Napoli-Torino". Sulle pagine di Libero, Luciano Moggi analizza l'attualità del calcio italiano. Particolare attenzione sul prossimo approdo a Napoli di Giovanni Manna, oggi head of football bianconero in predicato di passare alla corte di De Laurentiis, non molto tempo dopo che Cristiano Giuntoli ha fatto il percorso inverso: "Curioso il passaggio di poteri dei dirigenti sportivi di Napoli e Juventus. Giuntoli, divisosi dal Napoli non senza problemi, sembrava aver fraternizzato con il ds bianconero Manna con il quale avrà anche condiviso i programmi futuri della Juventus.

Poi improvvisa- mente la notizia di Manna che va al Napoli, alla corte di De Laurentiis, quasi a sembrare un dispetto del presidente napoletano a chi gli aveva portato via Giuntoli. Secondo noi è stato invece un favore fatto involontariamente a Cristiano permettendogli di sostituire il partente con uno di sua fiducia.

Di certo una cosa: adesso il Napoli ne saprà di più dei programmi della Juve, alla stessa stregua della Juve che ne saprà di più di quelli del Napoli. Al netto di una considerazione: come di questi tempi sia rischioso fraternizzare".