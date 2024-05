PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Conceiçao ci prova"

L'allenatore portoghese piace al Diavolo e vuole liberarsi dal Porto.

"Conceiçao ci prova" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul futuro della panchina del Milan. Intanto i tifosi ieri hanno contestato con la Curva Sud che è rimasta in silenzio per tutta la partita.

Brutto pari con il Genoa: San Siro fischia il club, ma anche Leao al momento del cambio. L'allenatore portoghese piace al Diavolo e vuole liberarsi dal Porto.