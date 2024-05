"Primato in sala per il film".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina a "Sarò con te", il film sullo scudetto del Napoli che sta sbancando al botteghino: "E' un Napoli da record. Al cinema. Primato in sala per il film" Spazio anche al campo con il Napoli impegnato stasera contro l'Udinese: "Calzona senza molti big stasera a Udine".