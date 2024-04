PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Divorzi all'Italiana"

"Allegri contro Pioli: sabato il loro ultimo Juve-Milan".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la sfida tra Juventus di Allegri e il Milan di Pioli: "Divorzi all'Italiana. Allegri contro Pioli: sabato il loro ultimo Juve-Milan". In taglio basso spazio all'Atalanta che batte la Fiorentina e si qualifica per la finale di Coppa Italia: "Scamacca show. Atalanta, a te la Juve". A centro pagina il mercato della Roma con il rinnovo di Dybala: "Roma, blindare Dybala la priorità di De Rossi".