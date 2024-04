PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve attacca anche Zirkzee (via Bayern)"

Il piano sarebbe quello di acquistarlo dal Bayern che può riscattarlo dal Bologna, ma su di lui c'è anche il Milan.

La Juventus è al lavoro sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Tuttosport nel mirino non c'è solo Retegui, ma anche l'asso olandese del Bologna come racconta la prima pagina odierna del quotidiano: "La Juve attacca anche Zirkzee!". Il piano sarebbe quello di acquistarlo dal Bayern che può riscattarlo dal Bologna, ma su di lui c'è anche il Milan. Di seguito la prima pagina completa