Retroscena su Kilman: Napoli lo voleva la scorsa estate prima di Kim

È questo l'interessante retroscena proposto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul difensore dei Wolves.

Kilman era sul taccuino del Napoli già nella scorsa stagione, prima che si aprisse la pista Kim Min Jae. È questo l'interessante retroscena proposto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul difensore dei Wolves.

"il Napoli ha scelto, per il momento la priorità è questo inglese di origini ucraine che ha fatto innamorare in epoca non sospetta, che sarebbe stato avvicinato nella scorsa estate se all’improvviso non si fosse scoperta la strada giusta per arrivare a Kim, che però ha un costo" si legge sul quotidiano..