Spalletti rialza la tensione: in allenamento la squadra è apparsa molto carica

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese, il Napoli si rituffa sul campionato. Ed è carico a pallettoni, scrive La Gazzetta dello Sport: "I pericoli del derby sono dietro l’angolo ma Spalletti ha cominciato a fiutarli già dal triplice fischio della gara con la Cremonese perché l’eliminazione in Coppa Italia è arrivata anche per via di un atteggiamento non troppo convincente specie da parte di chi è subentrato (Osimhen a parte). Dunque, il tecnico toscano ha subito rialzato la tensione e la squadra in allenamento è apparsa particolarmente carica. Perché a Salerno potrebbe esserci il Napoli migliore di sempre".