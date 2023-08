Tocco elegante e personalità: le prime impressioni di Cajuste in ritiro

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ll’impatto di Cajuste desta curiosità. Ieri il centrocampista svedese è stato ufficializzato

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ll’impatto di Cajuste desta curiosità. Ieri il centrocampista svedese è stato ufficializzato nel pomeriggio, un attimo prima di entrare in campo e svolgere il primo allenamento con la squadra. Un saluto al gruppo e via, subito partitella. Dove Cajuste ha dimostrato di avere tocco elegante e sapiente: un’apertura degna di nota, un gol al volo di mezzo esterno e tanti sorrisi. Il ragazzo ha personalità e – non si sa quanto volontariamente – ha subito ereditato una maglia pesante: avrà la numero 24 - come i suoi anni compiuti ieri -, quella che fu di Insigne.