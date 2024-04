"Voglio un duecentino": quando in estate ADL rifiutò 150 mln per Osimhen

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si dedica ampio spazio all'attaccante nigeriano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"E al centro della scena sempre lui, Victor Osimhen, il centravanti con la valigia, l’uomo da 130 milioni di euro e una clausola che richiama casi celebri di celebri attaccanti del passato". Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si dedica ampio spazio all'attaccante nigeriano, ricordando come in estate il Napoli abbia rispedito al mittente offerte monstre.

"Un centravanti super, sul podio degli interpreti del ruolo, che Al-Khelaifi ha già provato ad acquistare un anno fa, la famosa estate del tormentone, ma Adl voleva: «Un duecentino». Disse così. Il Psg non aveva intenzione di andare oltre un certo limite, comunque decisamente alto. Ben oltre i 100: dicono 150. Poi, fu la volta degli arabi. Poi, fu Napoli".