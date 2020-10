Barça, Bartomeu resta presidente: decisivo il voto dell'1 e 2 novembre

Arrivano aggiornamenti da Barcellona a seguito del CdA iniziato nelle scorse ore per valutare la posizione di Josep Maria Bartomeu, presidente del club sfiduciato da una parte dei soci dopo i problemi societari emersi negli scorsi mesi. Stando a quanto riportato da Sport Bartomeu rimarrà, almeno per il momento alla guida della società catalana, in attesa del voto sulla fiducia fissato per il primo weekend di novembre. La decisione è stata preda dalla giunta direttiva dei blaugrana tenutasi oggi presso gli uffici del Camp Nou.

Da capire, però, le modalità di tale voto in concomitanza con le norme anti-Covid in essere in Spagna per il contenimento della seconda ondata della pandemia.