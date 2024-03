Barça su Lobotka, il Napoli si cautela con due nomi: uno è un ex Bologna

Stanislav Lobotka è appetito dal Barcellona e la prossima estate l'affare si potrebbe anche fare, ma a quel punto al Napoli servirebbe un sostituto.

Stanislav Lobotka è appetito dal Barcellona e la prossima estate l'affare si potrebbe anche fare, ma a quel punto al Napoli servirebbe un sostituto. Sono due i nomi che interessano agli azzurri, come si legge sul Corriere dello Sport: "Un centrale - che poi è più mediano ma che volendo può anche divenire riferimento e ispirazione - finito nella short list del passato più recente è Jerdy Schouten, olandese (27) che conosce l’Italia per aver frequentato a lungo (quattro anni) e bene (96 presenze) il Bologna: il Napoli l’ha seguito, gli sarebbe servito per «altro», però nel «file» che lo riguarda c’è scritto che ha ampiezza di repertorio.

Da Castel Volturno partono spesso per l’Olanda, patria del 4-3-3, o meglio: si sintonizzano, ormai cosi si fa sistematicamente, sull’Eredivisie, che appassiona, e tra i club maggiormente seguiti, oltre al Psv, c’è il Feyenoord, la casa di Quinten Timber (23 a giugno), centrocampista che sa inventarsi varie interpretazioni, che ha un costo neanche così ragionevole (una ventina di milioni di euro)".