Repubblica - Gollini, futuro al Napoli in dubbio: la strategia del club per la prossima stagione

Il futuro di Pierluigi Gollini al Napoli è incerto. Il portiere di proprietà dell'Atalanta è in prestito al Napoli e il club di De Laurentiis non sembra essere intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto.

Al suo posto la dirigenza azzurra, secondo quanto riportato da Repubblica, ha già pensato al possibile sostituto.Si tratta di Elia Caprile, portiere già di proprietà del Napoli in prestito all'Empoli. L'esperienza in Toscana fin qui sta andando molto bene per l'ex Bari, che in estate potrebbe rientrare alla base. Andranno fatte valutazioni approfondite quando il campionato sarà terminato.