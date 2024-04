Sky - Conte è una suggestione: l’allenatore più gettonato per l’anno prossimo è Italiano

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, nel corso del suo intervento a Radio Marte ha parlato del prossimo allenatore del Napoli

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, nel corso del suo intervento a Radio Marte ha parlato del prossimo allenatore del Napoli: “Italiano è il nome più gettonato in questo momento e si sono sentiti spesso. Italiano gioca col 4-3-3 e riesce a dare subito un'impronta alla sua squadra come ha fatto a Trapani, a Spezia, a Firenze.

Credo che oggi sia anche l'allenatore più facile da prendere perché c'è l'ambizione di poter migliorare la sua condizione, perché a Firenze, dopo la morte di Barone, cambierà molto. Certo per chiudere l'operazione bisognerà aspettare la fine del campionato ed ecco anche perché devi tenere in piedi altre situazioni. La suggestione Conte rimane in piedi forse più mediaticamente che concretamente. Un'idea affascinante potrebbe essere quella di Pioli. Io terrei, in questo momento, un po' più defilati i discorsi che portano a Palladino, Farioli etc”.