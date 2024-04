Non solo Italiano e Conte: Palladino in corsa per la panchina

La società partenopea non ha però ancora deciso il da farsi: proprio Vincenzo Italiano sembra oggi il nome più papabile per il Napoli che verrà

Raffaele Palladino è uno degli allenatori più gettonati del momento. Il tecnico del Monza, tra le prime scelte della Fiorentina per il dopo Italiano, piace anche ad altre big della nostra Serie A e tra queste c'è anche il Napoli, col presidente Aurelio De Laurentiis che recentemente ha già sondato il terreno.

La società partenopea non ha però ancora deciso il da farsi: proprio Vincenzo Italiano sembra oggi il nome più papabile per il Napoli che verrà, anche se Antonio Conte resta il grande pallino di De Laurentiis e la sensazione è che in tutti i modi proverà a convincere l'ex manager del Tottenham prima di fiondarsi su altre piste. Nel poker di nomi accostati alla panchina del Napoli - si legge su 'Il Mattino' di oggi - ci sono anche Francesco Farioli del Nizza e, appunto, Raffaele Palladino, tecnico di Mugnano di Napoli che domenica sfiderà proprio i partenopei in una gara valida per la 31esima giornata di Serie A.