Occhio Napoli, anche al Milan servirà un grande bomber. E quanti obiettivi in comune!

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud lascerà il Milan al termine della stagione per dar seguito a quella che era una sua volontà, maturata nei mesi scorsi ovvero quello di giocare in Major League Soccer e di intraprendere un’avventura di vita negli Stati Uniti, sottolinea oggi Tuttosport. Tra il numero nove milanista e i Los Angeles Fc c’è un accordo di massima fino al 31 dicembre 2025, anche se la proposta scritta non è ancora stata vidimata.

Per il Milan dunque è impellente la necessità di puntare su un nuovo numero nove, in attesa che si celebri il rito del primo contratto da professionista di Francesco Camarda e che il classe 2008 cresca a livello fisico e tecnico per poi, un giorno, prendersi lui la 9 del Milan sulle spalle. E servirà un colpo che vada a superare, a livello di cifre per il cartellino, quelle spese dal Milan nel corso degli ultimi anni.

Un acquisto da 50 milioni, scrive il quotidiano, quanto necessario per avvicinare uno tra Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona o Santiago Gimenez del Feyenoord. Un po’ in secondo piano, ma mai sparito davvero dai radar di Casa Milan, il profilo di Jonathan David del Lille che, dopo un avvio di stagione poco convincente, si è ripreso a livello realizzativo ed è arrivato a quota 22 gol stagionali. Lui, dal punto di vista dei parametri economici, sarebbe il più attaccabile, visto che va a scadenza di contratto con il Lille il 30 giugno 2025.