Champions, PSG e Dortmund volano in semifinale! Barcellona ribaltato in 10

PSG e Borussia Dormund ribaltono i risultati dell'andata dei quarti di finale e volano in semifinale di Champions League.

BORUSSIA DORTMUND-ATLETICO MADRID - Il Borussia Dortmund ha staccato il pass per le semifinali di Champions League. La squadra di Edin Terzic, sconfitta 2-1 sei giorni fa al Wanda Metropolitano, ha ribaltato il risultato maturato in Spagna e ha battuto 4-2 l'Atletico Madrid al BVB Stadion.

Partita dalle mille emozioni quella andata in scena in terra tedesca, con la squadra di casa che ha sbloccato la partita poco dopo la mezz'ora con Brandt e realizzato il 2-0 al 39esimo con Maatsen. Sotto di due gol, l'Atletico Madrid è tornato in partita a inizio ripresa con un clamoroso autogol di Hummels, un'autorete che ha ridato autostima all'Atletico e s'è rivelata propedeutica al gol del 2-2, firmato da Correa dopo una mischia al 64esimo. Subita la rimonta, la squadra di Terzic è però tornata ad attaccare e con un terribile uno-due tra il 71esimo e il 74esimo ha realizzato i gol qualificazione. Spettacolare il 3-2 di Füllkrug, un colpo di testa potente e preciso. Importantissima la rete di Sabitzer, un tiro in diagonale che Oblak è solo riuscito a sfiorare. Con questo risultato il BVB torna in semifinale di Champions undici anni dopo l'ultima volta: affronterà il Paris Saint-Germain.

BARCELLONA-PSG - Luis Enrique ha eliminato il 'suo' Barcellona. Battuto 3-2 sei giorni fa al Parco dei Principi, il PSG s'è imposto 4-1 in terra catalana e ha staccato il pass per le semifinali di Champions League dove incontrerà il Borussia Dortmund.

E dire che per il Barça la partita si era anche messa sui giusti binari: in apertura di match, scatto fulminante di Yamal e tap-in vincente di Raphinha, di nuovo a segno contro la squadra francese. Un fuoco di paglia, perché il vero episodio che ha cambiato il volto del doppio confronto è stato il rosso rimediato da Araujo al 29esimo: il difensore sudamericano ha fermato irregolarmente Barcola lanciato a rete e ha costretto i suoi compagni a giocare in inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco.

Sotto di un gol ma avanti di un uomo, dopo il rosso ad Araujo il PSG ha spinto il piede sull'acceleratore e prima del finire della prima frazione ha trovato il gol del pareggio col contestatissimo Dembélè.

Nella ripresa il Barça non ha retto il ritmo dei campioni di Francia e sono arrivati i gol che hanno deciso la partita a favore del PSG: al 54esimo Vitinha liberissimo di calciare dal limite dell'area ha realizzato la rete del sorpasso, poi intorno all'ora di gioco Joao Cancelo ha regalato un rigore agli avversari commettendo un fallo evitabilissimo su Dembélé. Al 61esimo perfetto dal dischetto Kylian Mbappé, campione francese che poi all'89esimo ha realizzato anche la rete del definitivo 1-4.