La Juve fa 4 su 4 in Champions e va agli ottavi: battuto 4-2 lo Zenit

All'Allianz Stadium la Juventus, dopo in due ko consecutivi in campionato, torna alla vittoria in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. I bianconeri hanno la meglio sui russi vicendo 4-2. All'11' sblocca il punteggio Dybala con il mancino, dopo aver colpito un palo in precedenza. Al 26' fortunoso il pareggio dello Zenit con l'autorete di Bonucci, che di testa batte il proprio portiere sul cross di Karavaev. Nella ripresa rigore per la Juve per un lieve tocco in area di Claudinho su Chiesa, dal dischetto Dybala manda la palla fuori ma l'arbitro fa ripetere perché due giocatori dello Zenit entrano in area anzitempo. Al 58' l'argentino non sbaglia la seconda volta dagli undici metri e firma la doppietta del 2-1. Al 74' e all'82' la Juve passa altre due volte con Chiesa e Morata e mette in ghiaccio il match. Nel finale al 92' a nulla serve il secondo gol dello Zenit con Azmoun