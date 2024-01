FOTO - Dopo il dg, anche Candreva vede un fallo di Demme: il granata imbufalito sui social

Dopo il dg della Salernitana, anche Antonio Candreva si lamenta sui social per il gol vittoria del Napoli.

Dopo il dg della Salernitana, anche Antonio Candreva si lamenta sui social per il gol vittoria del Napoli. L'autore del vantaggio granata nel derby campano al Maradona, in una 'storia' Instagram, posta il rallenty dell'assist di testa di Demme a Rrhamani, arrabbiandosi per un presunto fallo del centrocampista azzurro su Tchaouna.