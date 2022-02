Barcellona, Xavi ammette: "Senza i nuovi acquisti sarebbe tutto più difficile"

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Athletic Bilbao, Xavi, tecnico del Barcellona, ha così analizzato il momento dei blaugrana

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Athletic Bilbao, Xavi, tecnico del Barcellona, ha così analizzato il momento dei blaugrana, pochi giorni dopo la vittoria contro il Napoli: "Ora c'è un po' di euforia ma dobbiamo essere prudenti e lavorare con calma e umiltà. Dobbiamo pensare di partita in partita perché ogni gara è una finale. Non scartiamo nulla, però sappiamo che sarà molto difficile vincere la Liga, lo dicono i numeri. Mi rallegra sapere che il presidente è euforico, è un leader naturale".

L'importanza dei nuovi. "Senza di loro, tutto sarebbe più difficile. Non mi ha sorpreso la capacità da bomber di Aubameyang, l'umiltà con cui lavora per il gruppo...Adama mi ha sorpreso per come prende le decisioni, è maturato, mentre Ferran mi sembra un giocatore di un livello diverso, spettacolare. Come capisce li gli spazi, come si associa con i compagni, non perde un pallone, è un giocatore di livello mondiale. È stato un acquisto spettacolare ed è un giocatore meraviglioso".