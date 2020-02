Europa League, i risultati al 45': Inter inchiodata sullo 0-0, Salisburgo sotto

Sono cominciati i sedicesimi di finale di Europa League. I primi tempi delle sfide iniziate alle 18.55 hanno riservato alcune sorprese: l'Ajax, eliminata a sorpresa dalla Champions, perde in casa del Getafe, mentre il Salisburgo è sotto 2-0 a Francoforte. Stesso risultato per lo Sporting contro il Basaksehir; l'Inter di Antonio Conte non riesce a sfondare a Razgrad, così come il Siviglia sul campo del Cluj. Martial pareggia il gol di Dennis a Bruges, il Celtic è in vantaggio a Copenhagen.

I risultati

Cluj-Siviglia 0-0

Bruges-Manchester United 1-1: 15' Dennis, 36' Martial (M)

Copenhagen-Celtic 0-1: 14' Edouard

Eintracht-Salisburgo 2-0: 12' e 43' Kamada

Getafe-Ajax 1-0: 38' Deyverson

Ludogorets-Inter 0-0

Shakthar-Benfica 0-0

Sporting-Basaksehir 2-0: 3' Coates, 44' Sporar