La Macedonia crolla negli ultimi 15', vince l'Austria 3-1: 81' per Elmas

A Bucarest l'Austria batte 3-1 la Macedona del Nord nel match d'esordio del gruppo C di Euro 2020. Austriaci in vantaggio al 18' con Lainer: grande apertura di Sabitzer per l'esterno del Moenchengladbach, che con una volée al volo batte Dimitrievski. 10' dopo i macedoni approfittano di un clamoroso svarione difensivo austriaco e trovano l'1-1: dopo un paio di rocamboleschi rimpalli sui difensori la palla arriva tra le braccia di Bachmann. Il portiere austriaco però perde goffamente il pallone dopo un contrasto fortuito con il compagno Alaba, a Pandev non sembra vero e appoggia tutto solo in rete. Nella ripresa l'Austria attacca e la Macedonia prova a pungere in contropiede con Elmas spostato in attacco. Al 78' gli austriaci passano con Gregoritsch su cross di Alaba, che prende alle spalle la difesa macedone. All'89' tris austriaco che chiude il match: sugli sviluppi di una rimessa laterale, l'errore di Bejtulai libera Arnautović che davanti a Dimitrievski non sbaglia.