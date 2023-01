Insigne ammette: "In Canada sono molto più sereno, si esce tra gli applausi anche quando si perde"

L'ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

L'ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne , ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport : "Come sto a Toronto? Benissimo, più di quanto mi aspettassi. Il calcio qui è diverso, non c’è la ricerca ossessiva della vittoria: usciamo sempre tra gli applausi, in ogni caso, e i tifosi ci fanno sentire apprezzati. Sono molto più sereno".

Aveva offerte in Europa, perché trasferirsi in Canada? "Non la ritengo una scelta drastica, sto continuando a fare il lavoro che amo come quando ero bambino. In Mls sono il calciatore più rappresentativo e questo mi riempie d’orgoglio, sia il club che la Lega hanno progetti molto importanti per me".