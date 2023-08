RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 13: Rrahmani recuperato! Torna anche Politano, assente Osimhen

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

11.55 - Rientrano anche Kvara e Contini: l'allenamento odierno termina qui.

11.54 - Ultimi tiri dal dischetto per Kvara con Contini in porta.

11.53 - Rientrano negli spogliatoi anche Elmas e Raspadori.

11.50 - Kvara, Elmas e Raspadori continuano ad esercitarsi dal dischetto.

11.49 - Il gruppo rientra negli spogliatoi.

11.48 - Olivera sbaglia, para Contini. Vincono i gialli 7-6.

11.47 - Zanoli: 6-6. Zerbin: 7-6

11.46 - Ostigard: 5-4. Kvara: 5-5. Obaretin: 6-5.

11.45 - Elmas: 3-3. Russo: 4-3. Lozano: 4-4.

11.44 - Rrahamani fa 1-1. Raspadori non sbaglia: 2-1. Simeone: 2-2. Zielinski: 3-2.

11.43 - Dal dischetto va Di Lorenzo, che non sbaglia e porta avanti i gialli 1-0

11.42 - Termina la partitella col risultato di 1-1. I vincitori saranno decisi ai calci di rigore.

11.39 - Elmas salva sulla linea, sulla respinta di Idasiak sul tiro di Raspadori, palla a Zedadka che da due passi trova il salvataggio del macedone.

11.38 - Pareggio su rigore dei gialli, dal dischetto Raspadori spiazza Idasiak.

11.36 - Blu in vantaggio con Lozano, gran gol di trivela.

11.25 - Inizia una vera partitella a campo ridotto. Gialli: Gollini/Contini Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin, Russo, Zielinski, Raspadori Zerbin. Blu: Meret/Idasiak, Zanoli, Rrahmani, Natan, Olivera, Elmas, Lobotka, Lozano, Simeone, Kvaratskhelia

11.23 - Termina l'esercitazione, Mario Rui e Saco escono dal campo.

11.15 - Non è una partitella ma un' esercitazione tattica. I due centrali sono posizionati ai lati del portiere, il mediano è sulla linea dei due terzini, 10 metri più avanti le mezzali prima dei tre attaccanti. I difensori ricevono istruzioni di marcatura uomo su uomo nei primi metri di campo, anche rompendo la linea a quattro.

11.14 - Inizia una partitella a tutto campo gialli contro blu. Blu: Gollini/Contini; Di Lorenzo, Juan Jesus, Obaretin, Olivera; Russo, Ostigard, Saco; Zedadka, Raspadori, Zerbin. Gialli: Meret/Idasiak; Zanoli, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

11.10 - Terminano le esercitazioni.

11.06 - Esercitazione sulla fase difensiva. Quattro contro quattro e movimenti di marcatura in base al cross che arriva da una delle due fasce laterali.

11.01 - In una metà campo inizia una partitella a campo ridotto tra gialli e viola. Nell'altra metà campo Zerbin a sinistra, Elmas e Zedadka a destra, Kvara, Lozano, Simeone, Raspadori, Politano e Zielinski ad attaccare la porta sul cross che arriva dalla fascia. I calciatori poi alternano la posizione in campo.

10.59 - Gruppo diviso in tre: in viola Juan Jesus, Olivera, Russo e Ostigard; in giallo Coli Saco, Zanoli, Mario Rui e Rrahmani; in blu Obaretin, Di Lorenzo, Lobotka e Natan. Contini e Idasiak in porta.

10.56 - Termina l'esercitazione.

10.53 - Anguissa sta lavorando in palestra.

10.51 - Gaetano si sta allenando a parte sul campo B del Patini.

10.45 - Esercitazione di possesso e pressing sul portatore di palla.

10.36 - Il gruppo si divide con l'assegnazione delle pettorine. In giallo: Kvaratskhelia, Zedadka, Elmas, Mario Rui, Obaretin, Coli Saco, Ostigard, Di Lorenzo, Natan, Lobotka. In blu: Rrahmani, Zielinski, Simeone, Juan Jesus, Raspadori, Politano, Olivera, Zanoli, Lozano, Zerbin. In viola Politano a fare da jolly.

10.35 - I quattro portieri lavorano col preparatore Lopez.

10.34 - Assenti Osimhen, Demme, Anguissa e Gaetano.

10.33 - C'è anche Politano, l'esterno dopo la leggera distorsione alla caviglia rimediata nell'amichevole con l'Augsburg torna ad allenarsi con gli altri.

10.32 - Sul terreno di gioco del Patini arriva il gruppo intero.

10.31 - Entrano in campo Ostigard e Rrahmani, il kosovaro ha recuperato dall'infortunio al polpaccio di ieri.

10.27 - I quattro azzurri lasciano il campo.

10.25 - Appare Simeone, che si dirige in palestra.

10.21 - Si unisce ai tre anche Mario Rui.

10.10 - I primi azzurri fanno il loro ingresso in campo: Di Lorenzo, Raspadori e Natan palleggiano a centrocampo.

9.45 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenamento è fissato per le 10.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella tredicesima giornata di allenamenti a Castel di Sangro.