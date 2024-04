Dall'Argentina: "Rodriguez ad un passo dal Napoli! Affare a zero, a giugno saluta il Betis"

Guido Rodriguez, anni 30, centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022, è vicino al Napoli

Guido Rodriguez, anni 30, centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022, è vicino al Napoli. L'annuncio social è di Cesar Luis Merlo, esperto di mercato, giornalista di Tyc Sports, che parla dell'affare ormai vicino con il calciatore che si trasferirebbe a parametro zero in azzurro dal Betis. "Trattativa avanzata, non è ancora chiusa ma l'affare è concreto" le sue parole. Il giocatore nelle scorse ore è stato accostato anche a Juventus e Barcellona.