Repubblica - Rinnovo Kvara, a breve parte la trattativa: ADL spara alto per allontanare le big

Aurelio De Laurentiis nella visita di giovedì a Castel Volturno ha parlato ai giocatori puntando sull’orgoglio di un gruppo che non si è espresso all’altezza delle sue potenzialità. Ad eccezione di Kvara: i suoi numeri, 10 gol e 5 assist, sono in linea con la scorsa stagione e c'è bisogno di lui per chiudere l’annata con dignità. Si tratta di un valore aggiunto e per il Napoli dovrà esserlo anche nella prossima annata, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica:

"Ma c’è l’accordo per il rinnovo del contratto da trovare: la scadenza è lontana, 2027, ma il georgiano si aspetta un ingaggio consono al valore del miglior giocatore della scorsa serie A. La trattativa comincerà in estate, come rivelato dal presidente De Laurentiis che ha già parlato con il suo procuratore, Mamuka Jugeli. Ma Kvara è un gioiello luccicante e piace a tutte le grandi d’Europa. Lo segue il Barcellona e non rappresenta un mistero. Il muro del Napoli è alto ben 130 milioni, proprio come il valore di Osimhen. Sarebbe questa la cifra “folle” che farebbe vacillare De Laurentiis. La strategia è abbastanza chiara: un prezzo così alto serve a scoraggiare le pretendenti. Il Napoli vuole concordare un percorso con Kvaratkshelia, simile a quello di Osimhen: rinnovo del contratto e magari l’inserimento di una clausola per poi approdare in una grande del calcio mondiale".