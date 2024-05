Udinese-Napoli, prepartita: le formazioni ufficiali

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

19.33 - Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca. All. Cannavaro

Occhio al giallo. Dopo l'Udinese, per il Napoli arriverà il Bologna. Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen sono diffidati e dunque, in caso di cartellino giallo stasera, salterebbero la successiva sfida casalinga contro la formazione allenata da Thiago Motta in programma sabato 11 maggio alle ore 18. Tra i friulani sono invece diffidati Ebosele, Giannetti, Success, Thauvin, Bijol, Kamara, Ferreira, Ehizibue.

Gli uomini più attesi: Lindstrom, chiamato a sostituire Kvaratskhelia oggi, in otto mesi con il Napoli ha collezionato le stesse presenze da titolare messe insieme con l’Eintracht in una ventina di giorni ad agosto (2). Ci si aspetta una reazione da parte del danese, in quella che potrebbe essere una delle ultime chance della sua stagione in azzurro. Samardzic, il Napoli è l’unica squadra contro cui ha segnato più di un gol in Serie A: due reti, arrivate nelle ultime tre sfide contro i partenopei in campionato, anche se queste marcature sono entrambe arrivate al Maradona e da subentrato.

In casa Udinese, anche Cannavaro è in emergenza: sono indisponibili per infortunio Silvestri, Lovric, Thauvin, Deulofeu, Ebosse e Giannetti, mentre sono squalificati Perez e Payero. Dunque Okoye in porta, linea difensiva composta da Ferreira-Bijol-Kristensen. In mediana scelte obbligate: ci sarà Zarraga insieme a Walace, sugli esterni invece è doppio ballottaggio Ehizibue-Ebosele e Kamara-Zemura, con i primi rispettivamente favoriti. Davanti nessun dubbio: Pereyra e Samardzic agiranno alle spalle dell'unica punta Lucca.

In casa Napoli, mister Calzona dovrà fronteggiare diverse assenze: sono infatti out per infortunio Kvaratskhelia, Raspadori, Zielinski, Dendoncker e Gollini. Tra i pali pronto Meret, in difesa insieme a Rrahmani ci sarà Ostigard, con Juan Jesus che non è al meglio. Sulle corsie laterali Di Lorenzo e Olivera più di Mario Rui. In mediana non si toccano Lobotka e Anguissa, per la terza maglia è ballottaggio tra Cajuste e Traoré, con lo svedese in vantaggio. Davanti Lindstrom è in pole su Ngonge per sostituire Kvara, completano il tridente Osimhen e Politano.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale di Udinese-Napoli