Accostato al Napoli, ora Juric apre di nuovo le porte al rinnovo con il Torino

Il tempo per firmare una nuova ripartenza non è ancora scaduto, dunque. Ma occorre dare un'accelerazione perché siamo a metà aprile

Quella tra Ivan Juric e il Toro è una partita che mette in gioco il futuro e con il futuro un progetto arrivato al suo terzo anno: finirà senza una nuova intesa o dentro un rinnovo - magari biennale - all’insegna della continuità? Juric ha ricominciato a divertirsi, il patron Urbano Cairo non ha mai chiuso la porta a nuove strette di mano, nemmeno quando le parti si sono trovate distanti, per gli affondi senza filtri dell’allenatore croato: c’è stato un momento in cui, poco più di due mesi fa, il numero uno del Toro è dovuto scendere in campo per ridefinire i ruoli e la rotta è cambiata.

Il tempo per firmare una nuova ripartenza non è ancora scaduto, dunque. Ma occorre dare un’accelerazione perché siamo a metà aprile ed è in queste settimane che si costruisce ciò che va raccolto l’anno successivo. Juric si diverte e la squadra è con lui: molti sono i fedelissimi - da Vlasic ad Ilic, da Rodriguez a Vojvoda, da Linetty a Ricci, senza contare l’importanza che Buongiorno dà alla sua presenza -, molte le figure dentro la squadra valorizzate. I risultati danno la sensazione di qualcosa che poteva essere e non è stato per colpa di episodi alla rovescia, ma al traguardo mancano sei partite, in palio ci sono diciotto punti, l’Europa non è svanita alla luce delle difficoltà di Lazio e Napoli.

Juric dice di aver capito cosa sia il Toro e cosa significhi tifare granata. E, allora? Finire il campionato correndo non è dettaglio da poco, finirlo in Europa avrebbe il sapore dell’impresa: per il rinnovo potrebbe bastare la prima delle due variabili. "Mi piace pensare a Juric con noi per moltissimi anni...un po’ come Gasperini a Bergamo», raccontò Cairo lo scorso autunno. Il tavolo a due è in campo da un bel po’: presidente e tecnico hanno trovato il modo di convivere. Il derby di sabato è stato l’incrocio dei rimpianti.