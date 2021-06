Ancelotti frena sul ritorno di Ronaldo a Madrid: "Non parlo di altri giocatori, è della Juventus"

Nella sua conferenza stampa di presentazione dopo il ritorno al Real Madrid, Carlo Ancelotti ha parlato anche del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in Blancos: "Voglio molto bene a Cristiano, però non mi piace parlare di giocatori che sono in altre squadre. Ha un contratto con la Juve e non mi sembra corretto parlare di lui. Posso parlare del bene che gli voglio e della felicità che ho per quello che sta facendo. Un giornalista italiano mi ha chiesto se Cristiano fosse a fine carriera, io gli ho risposto che ha segnato 35 gol e quindi ha abbassato il suo ritmo di gol, è nel finale di carriera".