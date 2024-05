Cagliari, Gaetano si scusa per il rosso: "Non volevo far male, decisione forse severa"

Gianluca Gaetano è stato espulso nel corso del primo tempo della sfida contro il Lecce, rovinando i piani del Cagliari.

Gianluca Gaetano è stato espulso nel corso del primo tempo della sfida contro il Lecce, rovinando i piani del Cagliari. La squadra di Ranieri è stata poi raggiunta nei minuti finali e perde due punti importanti nella corsa salvezza.

Il centrocampista di proprietà del Napoli ha affidato ai social il suo messaggio di scuse ai tifosi per via del rosso ricevuto: "Ci tengo a chiedere scusa ai tifosi e soprattutto ai miei compagni per averli lasciati in 10. Non avevo alcuna intenzione di far male con quell’entrata, è stata una decisione forse un po’ troppo severa. Adesso continuiamo a lottare per il nostro obiettivo".

