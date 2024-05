Udinese-Napoli, le ultime di formazione di Tmw: ipotesi Ngonge a sinistra

Francesco Calzona deve fare i conti con le ultime brutte notizie dai report degli allenamenti.

Di seguito le ultime dai campi su Udinese-Napoli raccolte dagli inviati di Tmw.

Come arriva l'Udinese

Dovrà fare i conti le squalifiche Fabio Cannavaro in vista della sfida contro il Napoli. Oltre agli infortunati infatti il tecnico dell'Udinese non potrà contare su Nehuen Perez e Payero che erano diffidati e sono stati ammoniti contro il Bologna. Modulo sarà il consueto 3-5-2 con Okoye in porta, a proteggerlo Joao Ferreira, Bijol e Kristensen. Sulle fasce Ehizibue e Kamara con Walace in mezzo insieme a Samardzic e con tutta probabilità Zarraga. Davanti coppia d'attacco formata da Pereyra e Lucca.

Come arriva il Napoli

Lunedì sera il Napoli va in campo ad Udine per provare a restare attaccato al sogno europeo. Francesco Calzona deve fare i conti con le ultime brutte notizie dai report degli allenamenti: Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo. Sarà out Zielinski e nella giornata di sabato si è fermato anche Kvaratskhelia, che non è stato convocato per la partita. Ko in attacco anche Raspadori: piena emergenza. Nel 4-3-3 del tecnico spazio a Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Olivera. A centrocampo spazio a Lobotka, Anguissa e Cajuste (in vantaggio su Traore); potrebbe giocare Ngonge insieme a Osimhen e Politano, anche se l'ex Sassuolo è un altro dei giocatori a rischio.