Fiorentina con la testa alla Conference: colpaccio Hellas: 2-1 tra le polemiche

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al Bentegodi l'Hellas Verona batte 2-1 la Fiorentina nel match valevole per la 35ª giornata di Serie A e vede avvicinarsi la salvezza. La fase di studio iniziale del match si interrompe al 13’, con il disastro commesso dal portiere di giornata Christensen, che non si intende con Ranieri e frana su Noslin. Dal dischetto va Lazovic, che calcia benissimo e segna il gol dell’1-0. L’ex Barak prova a guidare la rimonta ma trova pronto Montipò. Alla mezz’ora ancora pericolosa la Fiorentina, ma il tentativo di Castrovilli sbatte sul palo. Ikoné a campo aperto ha il pallone del pareggio subito dopo, ma si fa rimontare da Vinagre e sbatte ancora su Montipò. Risponde Bonazzoli al 37’, trovando però stavolta presente Christensen. L’1-1 Fiorentina è nell’aria e arriva nel finale di frazione con Castrovilli, premiato nella sua tenacia dall’assist di Nzola e tornato al gol dopo quasi un anno dall’ultimo.

Si riporta avanti il Verona al 59', con una ripartenza letale che vale il 2-1 sulla Fiorentina. Lo segna Tijani Noslin: cross di Duda, ribattuto corto da Milenkovic, si avventa sulla sfera Noslin che con un destro esplosivo insacca sotto la traversa. Dopo un check del VAR per un possibile tocco di mano, il gol viene convalidato. Al 93' protesta la Fiorentina: Belotti cade in area su una girata, ma l'arbitro ferma tutto per una posizione di fuorigioco, confermato dal check del Var.