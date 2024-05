Niente Chelsea per Conte, dall’Inghilterra: “Non è nei piani anche se salta Pochettino”

Sfuma l'ipotesi Chelsea per Antonio Conte, il tecnico salentino non rientra nei piani del club inglese per la prossima stagione.





TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfuma l'ipotesi Chelsea per Antonio Conte. Il tecnico salentino, accostato al Napoli, non rientra nei piani del club inglese per la prossima stagione e quindi non tornerà a sedere sulla panchina dei Blues.

David Ornstein, corrispondente de The Athletic e massimo esperto del mercato inglese ne ha parlato ai microfoni di NBC: “Quando vedi nomi come Jose Mourinho, Antonio Conte, Hansi Flick, Ruben Amorim collegati alla posizione del Chelsea, sono sicuro che non subentreranno al Chelsea se ci sarà un posto vacante, ma non c'è ancora. Non sono nei piani dei Blues anche se salta Pochettino”.