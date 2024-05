"Sarò con te", a Salerno controlli e polizia e sui social: "Lo vedrei solo per il gol di Dia"

Sta facendo il giro del web l'immagine che ritrae diversi esponenti delle forze dell'ordine posizionati all'esterno del cinema The Space.

Sta facendo il giro del web l'immagine che ritrae diversi esponenti delle forze dell'ordine posizionati all'esterno del cinema The Space, laddove ieri è stato proiettato il film "Sarò con te" dedicato alla vittoria dello scudetto del Napoli e già primo al botteghino dopo appena una giornata di proiezioni.

Ieri, al The Space, c'erano - pochi - ragazzi con maglia del Napoli e anche diverse persone di Salerno che hanno deciso di recarsi al cinema con una t-shirt della Salernitana. Tutto ok, come sempre. Riportano i colleghi di Tuttosalernitana.

Sui social però i tifosi della Salernitana si sono lasciati andare a commenti carichi d'invidia: "Piuttosto mi guardo un documentario sulla fisica quantistica!", "Lo andrei a vedere solo per il gol di Dia", "Che bello il 30/04/2023 quando gli abbiamo rovinato la festa", "Se mi danno 2mila euro forse vado a vederlo", "Nessun salernitano vero lo andrà a vedere".